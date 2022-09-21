В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом

Вчера вечером около 17 часов на перекрестке с улицей Цветочной в деревне Большой Сабск, в Волосовском районе Ленинградской области 27-летний местный житель на автомобиле "УАЗ", 1979 года выпуска столкнулся с мопедом, которым управлял 59-летний житель деревни. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении. К административной ответственности в нынешнем году молодой человек не привлекался.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД.