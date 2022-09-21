ента новостей

10:01
В Петербурге задержали «черных» риэлторов
09:52
Россия расширяется – что дальше?
09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
09:02
Китай рассматривает возможность смягчения правил въезда для некоторых иностранных туристов
00:06
Поражение ЦСКА от «Куньлуня» укрепило лидерство СКА в Западной конференции КХЛ
23:31
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
21:17
В Ленобласти открылась выставка, посвященная геноциду мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны
21:12
В Петербурге планируют заменить до 80% контактно-кабельной сети
21:08
Бюджет Петербурга может получить еще один балласт в виде «Орловского тоннеля»
19:43
Петербург готовится к осеннему призыву в Вооруженные Силы
19:39
Забастовки могут привести к остановке британских железных дорог
19:34
В Иране пять человек погибли в результате протестов из-за смерти женщины, задержанной полицией
19:33
Петербург и Ростовская область расширяют горизонты сотрудничества
19:28
На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти до 30 лет
18:14
Корабелка участвует в БПИФ-2022
18:12
Беглов по старой дружбе «прикрыл» ректора СПбГУ Кропачева в инциденте с командой КВН журфака
16:58
Петербургские конники стали призерами чемпионата России
16:57
В Петербурге трое мигрантов задержаны за ограбление салонов связи
14:40
Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии
14:38
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев
13:13
Конкурс стихов «Кубок Охты»
11:51
ХXVI Слёт юных моряков
10:41
В Петербурге ограбили стоматолога
10:30
В Петербурге задержали 18-летнего парня за два эпизода мошенничества в отношении пенсионерок
10:19
В Петербурге задержали афериста подсунувшего пенсионерке купюру «банка приколов»
10:13
В Ленобласти задержали 16-летнего подростка, который обманным путем похитил у пенсионерок крупную сумму денег
10:01
В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей
09:45
В Ленобласти тушили микроавтобус
09:03
Вертолеты армии Мьянмы обстреляли школу, шесть человек погибли
08:05
Что убивает смартфон?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом

В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом

0
44
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Устанавливаются обстоятельства гибели в аварии жителя Волосовского района Ленобласти

Вчера вечером около 17 часов на перекрестке с улицей Цветочной в деревне Большой Сабск, в Волосовском районе Ленинградской области 27-летний местный житель на автомобиле "УАЗ", 1979 года выпуска столкнулся с мопедом, которым управлял 59-летний житель деревни. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении. К административной ответственности в нынешнем году молодой человек не привлекался.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-07-2022, 09:31
В Ленобласти микроавтобус сбил двоих на скутере, погиб пассажир
5-05-2022, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
29-05-2019, 09:59
В Ленобласти грузовик сбил мужчину на мопеде
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
19-07-2022, 09:45
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового удара с грузовиком

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
0
131
19-09-2022, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
124
19-09-2022, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
0
122
19-09-2022, 13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
Наверх