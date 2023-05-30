В Гатчине из окна квартиры на 7-м этаже выпал годовалый ребенок

Вчера около 15 часов 30 минут к полицейским и в экстренные службы Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о происшествии на улице Хохлова в городе Гатчина. По предварительной информации, из окна квартиры на 7-ом этаже выпал годовалый ребенок.

Пострадавшего занесли обратно в квартиру. Прибывшие медики зафиксировали у мальчика тяжелые травмы, он помещен в реанимацию.

Известно, что ребенок из семьи граждан Таджикистана. По данным полиции, матери мальчика 22 года, в Гатчине зарегистрирована в прошлом ноябре. Отец на год старше, прибыл в Россию в 2021 году в поисках работы, но официально не трудоустроен. Мужчина доставлен в отдел, в отношении него составлен административный протокол о нарушении миграционного режима.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции и районного отдела СК Ленобласти.