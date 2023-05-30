ента новостей

10:04
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в налете на магазин
10:00
На КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют одну полосу
09:48
В Ленобласти проверяют сообщение об изнасиловании 11-летней девочки
09:39
В Гатчине из окна квартиры на 7-м этаже выпал годовалый ребенок
09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
00:03
Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»
19:19
В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза
19:15
В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков
19:04
Общественное пространство «СреДА!» и петербургская приемная «Единой России» подключились к системе «Говорящий город»
19:01
Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» привезла «Кубок Ярославны»
18:55
В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих
18:49
Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
18:23
В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики
18:05
Депутат «Единой России» Михаил Романов добился заморозки решения об изменении законодательства, которое усилило бы налоговую нагрузку на предприятия ОПК
17:43
В музеях Ленобласти пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина
16:54
Лесничества Ленобласти получает новую технику для защиты леса от огня
16:48
По требованию прокуратуры ликвидируют свалку в Шувалово
16:37
Представительницы «Женского движения Единой России» в Петербурге собрали 1,5 тонны необходимых вещей для военнослужащих
16:21
Общественники настаивают на благоустройстве территории долговременной огневой точки в Красносельском районе
16:17
В правительстве оценили законопроект о запрете зарубежного хостинга
15:32
«На этой крыше концертов нет, все концерты на Roof Fest» – руферы зовут Петербург на крышесносные концерты
15:20
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке состава «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озёрный-213»
15:18
В Санкт-Петербурге наградили отличившихся в ходе СВО военных автомобилистов Росгвардии
13:52
В Мариинском дворце открылась выставка «Мой Пётр I»
13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
13:23
В центре Петербурга мигрант ударил ножом свою землячку
13:17
В центре Петербурга задержали мигранта-«карманника»
13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
12:56
Проект «Билет в будущее» - партнер национальных проектов!
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине из окна квартиры на 7-м этаже выпал годовалый ребенок

В Гатчине из окна квартиры на 7-м этаже выпал годовалый ребенок

0
21
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Годовалый ребенок выпал с седьмого этажа в Гатчине

Вчера около 15 часов 30 минут к полицейским и в экстренные службы Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о происшествии на улице Хохлова в городе Гатчина. По предварительной информации, из окна квартиры на 7-ом этаже выпал годовалый ребенок.

Пострадавшего занесли обратно в квартиру. Прибывшие медики зафиксировали у мальчика тяжелые травмы, он помещен в реанимацию.

Известно, что ребенок из семьи граждан Таджикистана. По данным полиции, матери мальчика 22 года, в Гатчине зарегистрирована в прошлом ноябре. Отец на год старше, прибыл в Россию в 2021 году в поисках работы, но официально не трудоустроен. Мужчина доставлен в отдел, в отношении него составлен административный протокол о нарушении миграционного режима.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции и районного отдела СК Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район падение с высоты дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-07-2022, 09:13
В Ленобласти 2-летний ребёнок выпал из окна
10-04-2023, 09:43
В Никольском двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже
28-05-2023, 10:50
В Ломоносове ребенок выпал из окна на 3 этаже
8-06-2022, 14:07
В Петербурге годовалый малыш выпал из окна третьего этажа
15-05-2023, 11:42
В Светогорске 5-летний мальчик выпал из окна на четвертом этаже
16-08-2021, 11:46
В Кудрово ребенок выпал с 9-го этажа

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
0
101
Вчера, 13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
0
105
Вчера, 13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
0
102
Вчера, 13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
Наверх