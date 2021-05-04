В Ленобласти 5-летний мальчика получил тяжелую травму при падении с горки

Накануне ранним утром к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о госпитализации 5-летнего мальчика.

По предварительным данным, ребенок был доставлен скорой помощью в районную больницу 2 мая поздним вечером в тяжёлом состоянии. Мальчик упал с горки на даче в деревне Порожек, Гатчинского района Ленинградской области. Медики диагностировали ушиб почки.

Затем ребенок был переведен в Детскую городскую больницу № 5 имени Филатова в Петербурге.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.