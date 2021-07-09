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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти маленькая девочка выпала с 6 этажа

В Ленобласти маленькая девочка выпала с 6 этажа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Маленький ребёнок получил тяжёлые травмы, упав с большой высоты в Кировском районе Ленобласти

Сегодня утром, около 10 часов в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о том, что из окна 6 этажа дома №8 по улице Лесной, в городе Отрадное, Кировского района Ленинградской области выпала 2-х летняя девочка.

По предварительным информации от правоохранительных органов, девочка забралась на подоконник и опёрлась на сетку, которая была прикреплна кнопками к раме (так делали в советское время за неимением москитных сеток).

По предварительным данным, ребёнок получил тяжёлые травмы и был доставлен на реанимобиле в больницу Шлиссельбурга. На место оперативно прибыли представители администрации Отрадного, полицейские и сотрудники районного отдела СК Ленобласти. Уже понятно, что семья хоть и не полная, но характеризуется положительно. В момент происшествия мать находилась дома.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО падение с высоты дети
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