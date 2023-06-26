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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три женщины

В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три женщины

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Опубликовал: Anton78
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В Ломоносовском районе Ленобласти в массовом ДТП пострадали три женщины

Сегодня вечером около 17 часов 30 минут на 10-м километре Ропшинского шоссе, в Ломоносовском районе Ленинградской области столкнулись три легковых автомобиля: Тойота, Киа и Форд. На месте ДТП помощь медиков понадобилась трем женщинам, двух из них госпитализировали с травмами.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 24-й пожарной части Петербурга. Спасатели отключили аккумуляторы разбитых машин, чтобы избежать возгорания.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает дорожная полиция.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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