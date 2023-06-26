В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три женщины

Сегодня вечером около 17 часов 30 минут на 10-м километре Ропшинского шоссе, в Ломоносовском районе Ленинградской области столкнулись три легковых автомобиля: Тойота, Киа и Форд. На месте ДТП помощь медиков понадобилась трем женщинам, двух из них госпитализировали с травмами.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 24-й пожарной части Петербурга. Спасатели отключили аккумуляторы разбитых машин, чтобы избежать возгорания.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает дорожная полиция.