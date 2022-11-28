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Питерец.ру » Происшествия » В Тосненском районе лоб в лоб столкнулись иномарки, пострадала пассажирка

В Тосненском районе лоб в лоб столкнулись иномарки, пострадала пассажирка

1
92
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Иномарки столкнулись лоб в лоб под Тосно, 34-летняя пассажирка в больнице

Вчера вечером около 22 часов на автодороге "Тосно - Шапки" произошло лобовое столкновение легковых автомобилей "Киа" и "Опеля".

В результате ДТП травмы получила 34-летняя пассажирка немецкого автомобиля. Женщину госпитализировали.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена ближайшей пожарной части. На месте работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторы машин и установили ограждения на участке, где произошло ДТП.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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1 комментарий

Александр
"ПОСТРОДАЛА", да? Молодцы, граматеи!
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