В Тосненском районе лоб в лоб столкнулись иномарки, пострадала пассажирка

Вчера вечером около 22 часов на автодороге "Тосно - Шапки" произошло лобовое столкновение легковых автомобилей "Киа" и "Опеля".

В результате ДТП травмы получила 34-летняя пассажирка немецкого автомобиля. Женщину госпитализировали.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена ближайшей пожарной части. На месте работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторы машин и установили ограждения на участке, где произошло ДТП.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.