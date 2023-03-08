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Питерец.ру » Происшествия » В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке

В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Иномарка и отечественный фургон столкнулись в Приозерском районе Ленинградской области

Сегодня утром около 11 часов в поселке Сосново, Приозерского района Ленинградской области лоб в лоб столкнулись автомобили "Шевроле Ланос" и "Газель". В ДТП пострадал 72-летний водитель "Шевроле". В больницу его увезли до прибытия инспекторов ДПСи и подразделений спасателей.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 143 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторы разбитых автомашин, чтобы избежать возгорания.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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