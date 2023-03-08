В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке

Сегодня утром около 11 часов в поселке Сосново, Приозерского района Ленинградской области лоб в лоб столкнулись автомобили "Шевроле Ланос" и "Газель". В ДТП пострадал 72-летний водитель "Шевроле". В больницу его увезли до прибытия инспекторов ДПСи и подразделений спасателей.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 143 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторы разбитых автомашин, чтобы избежать возгорания.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.