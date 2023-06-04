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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах мужчина после застолья с дамой потерял сознание от удара по голове бутылкой и лишился мобильного телефона

В Шушарах мужчина после застолья с дамой потерял сознание от удара по голове бутылкой и лишился мобильного телефона

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Пушкинского района задержали подозреваемую в разбойном нападении

30 мая 2023 года к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 38-летний житель поселка Шушары с заявлением о том, что 29 мая в период времени с 16:00 до 03:50, в квартире дома 284 по Московскому шоссе, после совместного распития спиртных напитков, малознакомая дама нанесла ему удары бутылкой по голове, от чего он потерял сознание.
Очнувшись, обнаружил пропажу мобильного телефона «Редми 10» и 11 000 рублей, а также и собутыльницы.
Вечером минувшей пятницы около 21 часа возле дома 23 по территории совхоза Ленсоветовский в поселке Шушары в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана ранее судимая 42-летняя женщина.
Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
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