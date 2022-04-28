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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержали двоих мужчин, совершивших разбойное

В Шушарах задержали двоих мужчин, совершивших разбойное

0
43
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские задержали двоих мужчин, совершивших разбойное нападение в поселке Шушары

R полицейским Пушкинского района Петербурга обратился житель пос. Шушары, 2001 года рождения, который сообщил о том, что 21.04.2022 около 22 часов двое малознакомых мужчин, путем свободного доступа проникли в его квартиру по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Славянка, улица Ростовская, дом 14/16, откуда под угрозой ножа совершили хищение 69,5 тысяч рублей, мобильного телефона, инструментов и с места происшествия скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Одного из злоумышленников полицейские задержали возле дома 72 по улице Маршала Казакова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и в этот же день в 22 часа 30минут возле дома 16 по улице Вишерская пос. Шушары задержан второй участник разбойного нападения. Оба налетчика 1996 года рождения.

Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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