В Петербурге задержана подозреваемая в краже телефона

Вчера вечером около 16 часов 07 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО совместно с опергруппой полиции Московского района на Новочеркасском проспекте задержана ранее судимая 42-летняя женщина, которая на пешеходном переходе на проспекте Наставников совершила кражу мобильного телефона у 34-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья. Ущерб составил 25000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленница задержана в порядке статьи 91 УПК РФ