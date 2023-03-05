В Шушарах по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

Вчера к полицейким Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в посёлке Шушары, Московское шоссе, дом 288 на лестничной клетке обнаружен труп мужчины с ножевым ранением в спину.

Прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции в 1-й парадной дома 288 по Московскому шоссе на 8-м этаже на полу возле лифта обнаружен труп мужчины, 1994 года рождения, с 5 ножевыми ранениями.

На месте происшествия сняты следы пальцев рук, следы обуви, обнаружены 2 ножа, пила, 2 наволочки, лопата, вырез матраца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 113 по улице Софийская в посёлке Шушары по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержан ранее судимый неработающий мужчина, 1974 года рождения.

По данному возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.