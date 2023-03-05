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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

В Шушарах по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Пушкинского района по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве

Вчера к полицейким Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в посёлке Шушары, Московское шоссе, дом 288 на лестничной клетке обнаружен труп мужчины с ножевым ранением в спину.
Прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции в 1-й парадной дома 288 по Московскому шоссе на 8-м этаже на полу возле лифта обнаружен труп мужчины, 1994 года рождения, с 5 ножевыми ранениями.
На месте происшествия сняты следы пальцев рук, следы обуви, обнаружены 2 ножа, пила, 2 наволочки, лопата, вырез матраца.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 113 по улице Софийская в посёлке Шушары по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержан ранее судимый неработающий мужчина, 1974 года рождения.
По данному возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район ножевое ранение убийство
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