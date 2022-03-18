В Петербурге задержали автоугонщика

Накануне рано утром около 7 часов у полицейским поступило сообщение от гражданина о том, что он обнаружил отсутствие своего автомобиля «Ниссан Теана», 2008 года выпуска, который был припаркован у дома 10 по Колпинскому шоссе в поселке Шушары.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В тот же день, «по горячим следам» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района у дома 1 по Воейковскому шоссе в одноименном поселке Всеволожского района по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 34-летний неработающий житель города Колпино.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.