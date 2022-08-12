В Петербурге задержали женщину за хулиганскую стрельбу из травмата

Вчера вечером около 20 часов 36 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 29 по Индустриальному проспекту неизвестная произвела несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции «по горячим следам» задержана 25-летняя женщина. У нее изъят травматический пистолет.

В отношении гражданки составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.