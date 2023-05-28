В Новое Девяткино двое пьяных мужчин на детской площадке стреляли в воздух их пневматического ппистолета

В минувшую пятницу поздним вечером около 22 часов 15 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился житель одного из домов по Флотской улице в Новое Девяткино с собщенем о том, что возле дома 9 по улице Флотской улице двое неизвестных устроили пневматический тир на детской площадки.

Буквально спустя две минуты на месте происшествия сотрудники полиции задержали двух господ без определенных занятий, 35 и 36 лет, которые в ходе распития спиртных напитков на детской площадке стреляли в воздух их пневматического ппистолета.

Правонарушители задержаны и доставлены в отдел полиции.

Изъят предмет похожий на пневматический пистолет в форм - факторе Вальтера ППК снаряженный газовым баллончиком и металлическими 4,5 мм шариками.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.