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Питерец.ру » Происшествия » В Новое Девяткино двое пьяных мужчин на детской площадке стреляли в воздух их пневматического ппистолета

В Новое Девяткино двое пьяных мужчин на детской площадке стреляли в воздух их пневматического ппистолета

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали двух стрелков в пространство

В минувшую пятницу поздним вечером около 22 часов 15 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился житель одного из домов по Флотской улице в Новое Девяткино с собщенем о том, что возле дома 9 по улице Флотской улице двое неизвестных устроили пневматический тир на детской площадки.
Буквально спустя две минуты на месте происшествия сотрудники полиции задержали двух господ без определенных занятий, 35 и 36 лет, которые в ходе распития спиртных напитков на детской площадке стреляли в воздух их пневматического ппистолета.
Правонарушители задержаны и доставлены в отдел полиции.
Изъят предмет похожий на пневматический пистолет в форм - факторе Вальтера ППК снаряженный газовым баллончиком и металлическими 4,5 мм шариками.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба пневматика хулиганство
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