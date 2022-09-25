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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны два мужчины за стрельбу на Пейзажной улице

В Петербурге задержаны два мужчины за стрельбу на Пейзажной улице

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Задержаны  два мужчины  за стрельбу на Пейзажной улице 

Вчера утром около 07 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 12 по улице  Пейзажной двое неизвестных стреляют из предмета похожего на пистолет.

В тот же день, в подъезде д. 12 по Пейзажной ул. сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин, 18 и 20 лет, которые произвели два выстрела в воздух из охолощённого пистолета. Охолощённый пистолет изъят. 

Подозреваемые доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: ГУ МВД
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