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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге курьер мошенников обманул работодателей

В Петербурге курьер мошенников обманул работодателей

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге курьер мошенников обманул работодателей

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, обвиняемый нашел в сети «Интернет» работу курьера.
Получив первый заказ, в январе 2022 года фигурант уголовного дела приехал к одному из домов по пр. Энгельса, где встретился с 85-летней женщиной и забрал у нее пакет с денежными средствами в размере 565 тыс. рублей. Из общей сумму подсудимый оставил себе 60 тыс. рублей в качестве зарплаты, а остальные деньги перевел на счет работодателя.
В марте этого же года, мужчине снова поступила заявка в мессенджере от работодателя с адресом, по которому нужно было приехать и забрать деньги. Очередной заказ выполнялся в Невском районе, где 84-летняя потерпевшая уже подготовила 600 тыс. рублей для не привлечения внучки к уголовной ответственности. Забрав деньги, курьер оставил всю полученную сумму себе.
Злоумышленника быстро задержали, он раскаялся и возместил ущерб обеим потерпевшим в полном объеме.
Теперь обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.

Источник: Прокуратура СПб
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