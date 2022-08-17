Во Всевложске под рассказы о ДТП аферисты оставили без рублей и евро пенсионерок

Вчера к полицейским Всеволожскго района Ленинградской области обратились 75-летняя и 80-летняя жительницы города Всеволожск. Им на телефоны названивал мужчина. телефонный собеседник рассказал пенсионеркам историю о том, что, якобы, их внучки стали виновницами серьёзного ДТП. Голос в трубке сообщил, что может помочь избежать уголовной ответственности за ДТП. Свои услуги он оценил в крупную сумму. Забрать деньги должен был курьер.

Пенсионерки поверили телефонному аферисту. Через некоторое время к каждой из них действительно пришёл курьер. От первой пенсионерке он ушёл с одной тысячей евро, а от другой с 200 тысячами рублей.

По данным фактам возбуждены уголовное дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).