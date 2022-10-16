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Питерец.ру » Происшествия » В Ивангороде пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей

В Ивангороде пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Кингисепском районе Ленинградской области задержали мужчину, помогавшего телефонным аферистам забирать деньги

Накануне вечером полицейские Кингисеппского района Ленинградской области задержали 38-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в том, что днем того же дня он забрал 200 тысяч рублей у 77-летней пенсионерки из Ивангорода. Пожилая женщина передала крупную денежную сумму сама после того, как ей позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем и рассказал историю про попавшую в серьёзное ДТП родственницу. Следом прозвучала просьба о срочной финансовой поддержке. Забрать деньги как раз должен был курьер-мужчина. Только передав 200 тысяч посреднику, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район мошенничество пенсионеры
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