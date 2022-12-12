Курьеру телефонных мошенников грозит до 6 лет лишения свободы

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Вологодской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

По версии следствия, в сентябре 2022 года соучастники совершали телефонные звонки пенсионерам, представлялись их родственниками и сообщали заведомо ложную информацию о том, что в результате ДТП попали в больницу в тяжелом состоянии. Затем злоумышленники передавали трубку своим сообщникам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и сообщали потерпевшим о том, что по вине их родственников пострадали посторонние.

Введенным в заблуждение пенсионерам, они предлагали решить вопрос о непривлечении их близких к уголовной ответственности, за якобы совершенное ДТП, путем передачи денежных средств через курьера.

Получив согласие от пенсионеров, соучастники передавали обвиняемому сведения о потерпевших и адресах их проживания, а также о банковских счетах, на которые необходимо перечислить полученные денежные средства. В свою очередь, фигурант уголовного дела по указанию соучастников приезжал по месту жительства пожилых петербуржцев для получения денежных средств и перевода на банковские счета сообщников за вознаграждение в размере от 5 до 10% от полученной суммы.

Таким образом, фигуранты уголовного дела завладели денежными средствами трех пенсионеров, получив от них обманным путем денежные средства на общую сумму 600 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пушкинский районный суд. Прокурором района также предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного преступлением ущерба.