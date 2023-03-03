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В Петербурге будут судить лже-сотрудники нефтяной компании

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге лже-сотрудники нефтяной компании предстанут перед судом

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Нижнего Новгорода. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
По версии следствия, фигуранты уголовного дела приискали поддельные бланки договоров, доверенностей, а также печати известной нефтяной компании, указав в них подложные телефонный номер и адрес электронный почты.
После чего, представляясь директорами департаментов закупок и снабжения, заключали договоры с представителями организаций на поставку компьютерного и иного электротехнического оборудования. После доставки товаров на склады, фигуранты уголовного дела свои обязательства не исполняли, поставленную продукцию не оплачивали.
Таким образом, в период с января по март 2022 года обвиняемые похитили имущество организации на сумму более 50 тысяч рублей и пытались также похитить более 1,5 млн рублей, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура СПб
Все по теме: Невский район мошенничество
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