В Петербурге будут судить лже-сотрудники нефтяной компании

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Нижнего Новгорода. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, фигуранты уголовного дела приискали поддельные бланки договоров, доверенностей, а также печати известной нефтяной компании, указав в них подложные телефонный номер и адрес электронный почты.

После чего, представляясь директорами департаментов закупок и снабжения, заключали договоры с представителями организаций на поставку компьютерного и иного электротехнического оборудования. После доставки товаров на склады, фигуранты уголовного дела свои обязательства не исполняли, поставленную продукцию не оплачивали.

Таким образом, в период с января по март 2022 года обвиняемые похитили имущество организации на сумму более 50 тысяч рублей и пытались также похитить более 1,5 млн рублей, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.