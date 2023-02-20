В Петербурге мужчина стал тратить деньги с найденой карты и получил 1 года лишения свободы условно

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Юрия Гепалова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Суд установил, что Гепалов утром 28 ноября 2022 года нашел банковскую карту на полу в торговом зале магазина на ул. Бассейной. После чего купил витамины, безналично оплачивая их денежными средствами со счета указанной карты, которую использовал без ввода пин-кода ввиду малой суммы покупки. Подсудимый успел потратить свыше 2,5 тыс. рублей.

Суд признал Гепалова виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.