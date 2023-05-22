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Питерец.ру » Происшествия » В ресторане на Садовой ссора посетителей закончилась поножовщиной

В ресторане на Садовой ссора посетителей закончилась поножовщиной

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
ГУ МВД
В ресторане на Садовой улице дом 39/41 посетитель получил ножевое ранение

Вчера ранним утром около 06 часов 25 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в ресторане на Садовой улице дом 39/41 посетитель получил ножевое ранение.
Прибывшим на место нарядом Росгвардии обнаружен 23-летний житель города Тосно Ленинграской области с ножевым ранением груди.
По подозрению в причастности к преступлению задержан 38-летний неработающий ранее судимый, подозреваемый в том, что около 06 часов 20 минут, во время внезапной ссоры, совместно с соучастником избил и ударил ножом потерпевшего.
Третий участник конфликта с места происшествия скрылся до прибытия наряда.
Вечером того же дня сотрудниками уголовного розыска в квартире дома 17 по улице Кременчугской задержан скрывшийся соучастник – 31-летний неработающий ранее неоднократно судимый житель Челябинской области, находящийся в федеральном розыске.
Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Источник: ГУ МВД
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