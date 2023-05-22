В ресторане на Садовой ссора посетителей закончилась поножовщиной

Вчера ранним утром около 06 часов 25 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в ресторане на Садовой улице дом 39/41 посетитель получил ножевое ранение.

Прибывшим на место нарядом Росгвардии обнаружен 23-летний житель города Тосно Ленинграской области с ножевым ранением груди.

По подозрению в причастности к преступлению задержан 38-летний неработающий ранее судимый, подозреваемый в том, что около 06 часов 20 минут, во время внезапной ссоры, совместно с соучастником избил и ударил ножом потерпевшего.

Третий участник конфликта с места происшествия скрылся до прибытия наряда.

Вечером того же дня сотрудниками уголовного розыска в квартире дома 17 по улице Кременчугской задержан скрывшийся соучастник – 31-летний неработающий ранее неоднократно судимый житель Челябинской области, находящийся в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).