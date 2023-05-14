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Питерец.ру » Происшествия » В Коммунаре после пожара в квартире обнаружили сильно обгоревшее тело человека

В Коммунаре после пожара в квартире обнаружили сильно обгоревшее тело человека

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
В Коммунаре после пожара в квартире обнаружили сильно обгоревшее тело человека

Сегодня ночью около 03 часов 35 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в городе Коммунар, Гатчинского района Ленинградской области. Полыхала обстановка в квартире на площади 38 кв. метров.

На место происшествия прибыли дежурные смены 103-й пожарной части областного гарнизона и 42-й и 49-й частей из Санкт-Петербурга. Тушили возгорание 16 человек, задействовав 4 единицы техники. Около 04 часов 40 минут пожар удалось локализовать.

Как рассказали 47news полицейские, в многоэтажном доме горела квартира на 9-ом этаже. Из здания спасатели по маршевой лестнице вывели 20 человек, двоих - при помощи спасательных устройств. На месте пожара обнаружено сильно обгоревшее тело человека, его данные и обстоятельства произошедшего уточняются.

Причины и обстоятельства происшествий устанавливают сотрудники районных отделов надзора и профилактики МЧС.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район пожар обнаружение трупа
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