Во Мге после пожара в сарае обнаружена погибшая хозяйка

Накануне днем около 15 часов 25 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в поселке Мга, Кировского района Ленинградской области. Огнем оказались охвачены 20 кв. метров хозяйственной постройке на улице Мирошниченко.

Около 16 часов 30 минут возгорание ликвидировали дежурные смены 127-й и 130-й пожарных частей. На месте происшествия работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, после пожара в хозяйственной постройке было обнаружено сильно обгоревшее тело человека.

По предварительным данным, на пожаре погибла 55-летняя хозяйка участка. Останки направлены в морг, для установления причины смерти.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Кировского района. Проверку по факту произошедшего проводят полиция и районный отдел СК Ленобласти.