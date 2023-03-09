ента новостей

09:37
Пришлось спасать на вертолете
09:35
В Петербурге состоялось вручение актерской премии «Фигаро»
09:34
Нужна ли магистратура?
09:23
Во Мге после пожара в сарае обнаружена погибшая хозяйка
08:44
Более 4 миллиардов на новый завод
20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
20:40
Ленобласть чествует жен и матерей бойцов СВО
17:48
Анализ общественного мнения указывает на дальнейшее падение рейтингов губернатора Беглова
15:30
В Финском заливе с дрейфующих льдин спасены 83 человека
14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
13:59
В Петербурге задержали мужчину на каршеринге с подложным аккаунтом
13:53
В Финском заливе полсотни рыбаков оказались на отколовшихся льдинах
13:46
Росгвардейцы северо-запада страны поздравляют женщин с Международным женским днём
13:43
До конца 2023 года все мессенджеры заменят на отечественные аналоги
13:40
В Петербурге стартовал проект «Моя карьера с «Единой Россией»
12:59
В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей
08:44
Сколько было звонков в «Службу 122»?
08:39
Ликвидация нелегальных точек продолжается
08:19
Что употреблять в пищу женщинам?
17:26
5G позволит увеличить экспортный потенциал ИТ-отрасли России
17:22
Игра № 3 в серии СКА и минского «Динамо» завершилась сухой победой команды Романа Ротенберга
16:37
В Петербурге задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего
16:25
В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине
16:19
Губернатор поздравил сотрудниц Военно-медицинской академии с Международным женским днем
16:13
В России хотят унифицировать пользовательские соглашения
16:07
СМИ: попавшая под следствие о мошенничестве Вихрова на три дня возглавила комбинат соцпитания «Столовая №14»
15:05
В Гатчине пожилого мужчину избили палкой
14:50
«Суперкубок Футбольных мам 2023»
13:06
В Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Мге после пожара в сарае обнаружена погибшая хозяйка

Во Мге после пожара в сарае обнаружена погибшая хозяйка

0
30
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Устанавливаются данные человека, тело которого обнаружено после пожара в Кировском районе Ленинградской области

Накануне днем около 15 часов 25 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в поселке Мга, Кировского района Ленинградской области. Огнем оказались охвачены 20 кв. метров хозяйственной постройке на улице Мирошниченко.

Около 16 часов 30 минут возгорание ликвидировали дежурные смены 127-й и 130-й пожарных частей. На месте происшествия работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, после пожара в хозяйственной постройке было обнаружено сильно обгоревшее тело человека.

По предварительным данным, на пожаре погибла 55-летняя хозяйка участка. Останки направлены в морг, для установления причины смерти.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Кировского района. Проверку по факту произошедшего проводят полиция и районный отдел СК Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО пожар обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-10-2022, 12:45
В Петрушино на пепелище обнаружено сильно обгоревшее тело человека
5-12-2022, 11:59
В Ульяновки после пожара в квартире обнаружили обгоревшее тело мужчины
21-12-2022, 09:27
В деревне Заплотье после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело человека
9-12-2022, 10:18
В Ленобласти после пожара в садоводстве нашли обгоревшее тело
17-01-2023, 10:53
На пожаре в Лужском районе обнаружены обгоревшие останки человека
27-06-2022, 16:35
В Лесколово на пепелище обнаружили обгоревшее тело мужчины

Происшествия на дорогах

0
155
Вчера, 20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
0
147
Вчера, 14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
0
139
Вчера, 14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
0
174
6-03-2023, 11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
Наверх