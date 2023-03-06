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Питерец.ру » Происшествия » В Луге из-за пожара в прихожей квартиры спасатели вывели на улицу 14 человек

В Луге из-за пожара в прихожей квартиры спасатели вывели на улицу 14 человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Горящая прихожая выгнала на улицу 14 человек в Луге

Сегодня днем около 13 часов 10 минут поступило сообщение о пожаре в третьем микрорайоне города Луга. Пламя охватило обстановку в квартире площадью 12 кв. метров. Из дома при помощи спасательных устройств вывели 4 человека, еще 10 эвакуированы по маршевой лестнице. 

В 13 часов 47 минут возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. На месте происшествия работали дежурные смены 108-й и 152-й пожарных частей. Пожар тушили 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

Как рассказали 47news полицейские, в 3-этажном многоквартирном доме горела обстановка в прихожей.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Лужского района.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район пожар
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