В Луге из-за пожара в прихожей квартиры спасатели вывели на улицу 14 человек

Сегодня днем около 13 часов 10 минут поступило сообщение о пожаре в третьем микрорайоне города Луга. Пламя охватило обстановку в квартире площадью 12 кв. метров. Из дома при помощи спасательных устройств вывели 4 человека, еще 10 эвакуированы по маршевой лестнице.

В 13 часов 47 минут возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. На месте происшествия работали дежурные смены 108-й и 152-й пожарных частей. Пожар тушили 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

Как рассказали 47news полицейские, в 3-этажном многоквартирном доме горела обстановка в прихожей.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Лужского района.