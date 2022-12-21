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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Заплотье после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело человека

В деревне Заплотье после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело человека

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Устанавливается принадлежность сильно обгоревших останков, найденных на пепелище в Лужском районе Ленинградской област

Сегодня ночью около 00 часов 30 минут в экстренные службы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в деревне Заплотье. Пламя охватило 88 квадратных метров частного дома и хозяйственной постройки. Пожар удалось ликвидировать около 01 часа 32 минут. В тушении пожара были задействованы дежурные смены 135 и 136 пожарных частей. На месте происшествия работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

Как рассказали 47news полицейские, горел одноэтажный деревянный дом и сарай, расположенный в полутора метрах от здания. При разборе конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело человека.

Данные погибшего и обстоятельства случившегося уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район пожар обнаружение трупа
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