В Ленобласти после пожара в доме обнаружено обгоревшее тело человека

Сегодня ночью около 01 часа 10 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Заклинье, Лужского района Ленинградской области. Пламя охватило 24 кв. метра жилого дома. Пожар в 02 часа 15 минут был ликвидирован дежурными сменами 135 и 138 пожарных частей. На месте происшествия работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

Как рассказали 47news полицейские, по всей площади полыхал одноэтажный деревянный дом. При разборе сгоревших конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело человека. Данные погибшего, а также причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.