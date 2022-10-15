В Петрушино на пепелище обнаружено сильно обгоревшее тело человека

Вчера утром около 10 часов 45 минут в экстренные службы Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в поселке Петрушино. Пламя охватило частный дом площадью 48 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось к 12 часам 22 минуты. В тушении были задействованы дежурные смены 127 и 130 пожарных частей. На месте происшествия работали 12 человек, задействовав 3 единицы техники.

Как рассказали 47news в полиции, при разборе сгоревших конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело человека. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.