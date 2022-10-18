В Петербурге задержали злоумышленников, которые похитили с банковской карты денежные средства

27 августа в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что с его банковской карты были похищены денежные средства в размере 28 тысяч 860 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера возле дома 164 по улице Седова в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое ранее судимых граждан 22 и 25 лет.

25-летний мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ, а его подельнику избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности задержанных к иным преступлениям