В Ленобласти поймали подростков угнавших иномарку

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области от автовдладеьца 1991 года рождения поступило сообщение о том, что в период с 11 часов вечера 7 марта до 3 часов ночи 8 марта от дома 10 по улице Строителей посёлка Сиверский неизвестный совершил хищение его автомобиля «Фольксваген Гольф-2», стоимостью 300 000 рублей.

8 марта около 06 часов 10 минут автомобиль был обнаружен заявителем на 2 км автодороги между поселком Сиверский и поселком Дружноселье. Автомашина передана владельцу под сохранную расписку.

8 марта около 22 часов 00 минут возле дома 16 по улице Строителей поселка Сиверский, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два ученика 9 класса, 16 и 17 лет.

Несовершеннолетним избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.