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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали подростков угнавших иномарку

В Ленобласти поймали подростков угнавших иномарку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими в Ленобласти задержаны подростки -автоугонщики

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области от автовдладеьца 1991 года рождения поступило сообщение о том, что в период с 11 часов вечера 7 марта до 3 часов ночи 8 марта от дома 10 по улице Строителей посёлка Сиверский неизвестный совершил хищение его автомобиля «Фольксваген Гольф-2», стоимостью 300 000 рублей.
8 марта около 06 часов 10 минут автомобиль был обнаружен заявителем на 2 км автодороги между поселком Сиверский и поселком Дружноселье. Автомашина передана владельцу под сохранную расписку.
8 марта около 22 часов 00 минут возле дома 16 по улице Строителей поселка Сиверский, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два ученика 9 класса, 16 и 17 лет.
Несовершеннолетним избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район угон автомобиль подростки
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