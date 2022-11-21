ента новостей

12:47
В Гатчинском парке «Сильвия» появился мемориал жертвам фашистских карателей
11:13
В Петербурге молодая женщина родила дочь и выбросила в окно
11:07
В Петербурге молодая женщина выпала с 5-го этажа
10:53
Газоснабжение восстановили
10:36
В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW
10:22
В Петербурге задержали 18-летнего жителя Ростовской области угнавшего автомобиль
10:21
Сезон самокатов закончился
10:18
В центре Петербурга задержана группа подростков, совершивших разбой
10:13
В рахье конфликт возле магазина стал фатальным для одного из оппонентов
10:09
В Красном селе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
10:06
Под Волосово тушили цех «Кингисеппского машиностроительного завода»
09:59
«Петербургский диалог» завершится
01:02
ЧМ – 2022: эквадорец Валенсия стал лучшим в матче открытия, забив трижды, хотя один из голов не был засчитан
16:14
В Ленобласти возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия
12:48
Судебный пристав из Петербурга устроил ДТП, в котором погиб его коллега
12:40
В Парголово мигрант, угрожая ножом отобрал у девушки дорогой смартфон
12:33
Малайзии впервые в истории грозит подвешенный парламент
00:54
СКА проиграл «Нефтехимику», пропуская только в неравных составах
22:47
Потомки победителей Сталинградской битвы соберутся в Волгограде
21:17
«Здесь жил и творил великий человек»: петербургские единороссы помогли увековечить память учёного Юрия Кнорозова, расшифровавшего язык майя
20:40
В Ленобласти задержали мать с сыном за хранение наркотиков
20:35
Экс-глава УСП Барабанщиков сдержал слово и помогает жителям Донбасса
16:32
В центре Петербурга задержали мужчину напавшего с топором на фельдшера скорой помощи
16:12
В Ленобласти пожар на территории газозаправочной станции
16:06
В Московском районе иномарка сбила двух пешеходов
14:38
В Колпино женщина убила мужа шваброй
14:34
В Красном селе задержали подозреваемого в мошенничестве
13:15
В Приморском районе мошенники забрали у пенсионерки более 2,5 миллионов рублей
13:07
В Пушкине задержали школьника, подозреваемого в серии разбоев
13:02
В Красносельском районе 17-летняя девушка выбросилась с 12-го этажа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW

В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW

0
105
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Водителя BMW увезли в больницу после ДТП у заправки в Новом Девяткино

Сегодня ночью возле АЗС на улице Главной в Новом Девяткино столкнулись две иномарки. BMW и Toyota следовали в попутном направлении. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель немецкого автомобиля. Мужчину госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 147 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторную батарею разбитого автомобиля.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-06-2022, 11:06
В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице
12-11-2022, 13:08
В Ленобласти столкнулись иномарка и «КамАЗ», есть пострадавший
9-11-2022, 16:10
В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля
10-09-2022, 15:25
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель погиб
29-10-2022, 11:04
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и загорелась
1-11-2022, 09:44
В Ленобласти столкнулись два большегруза

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
105
Сегодня, 10:36
В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW
0
62
Сегодня, 10:09
В Красном селе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
0
172
Вчера, 12:48
Судебный пристав из Петербурга устроил ДТП, в котором погиб его коллега
0
114
19-11-2022, 16:06
В Московском районе иномарка сбила двух пешеходов
Наверх