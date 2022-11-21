В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW

Сегодня ночью возле АЗС на улице Главной в Новом Девяткино столкнулись две иномарки. BMW и Toyota следовали в попутном направлении. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель немецкого автомобиля. Мужчину госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 147 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторную батарею разбитого автомобиля.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.