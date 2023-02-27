В Петербурге пьяный мужчина разбил банкомат в «О’Кее»

Поздним вечером минувшей пятницы около 23 часов 15 минут сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району Петербурга задержали ранее неоднократно судимого гражданина, который из хулиганских побуждений повредил банкомат, установленный в гипермаркете «О’Кей» на проспекте Космонавтов.

Наряд Росгвардии в течение минуты прибыл к сетевому магазину, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, сообщили в УВО. На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого гражданина, который из хулиганских побуждений ударами рук и ног повредил экран и корпус банкомата «Тинькофф», установленного неподалеку от торгового зала гипермаркета.

Росгвардейцы доставили задержанного в 33 отдел полиции для выяснения обстоятельств.