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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяный мужчина разбил банкомат в «О’Кее»

В Петербурге пьяный мужчина разбил банкомат в «О’Кее»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Конкретно.ру
Пьяный рецидивист разбил банкомат в «О’Кее» на проспекте Космонавтов

Поздним вечером минувшей пятницы около 23 часов 15 минут сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району Петербурга задержали ранее неоднократно судимого гражданина, который из хулиганских побуждений повредил банкомат, установленный в гипермаркете «О’Кей» на проспекте Космонавтов.

Наряд Росгвардии в течение минуты прибыл к сетевому магазину, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, сообщили в УВО. На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого гражданина, который из хулиганских побуждений ударами рук и ног повредил экран и корпус банкомата «Тинькофф», установленного неподалеку от торгового зала гипермаркета. 

Росгвардейцы доставили задержанного в 33 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район хулиганство
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