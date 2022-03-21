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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти по горячим следам задержали злоумышленников, похитивших платежный терминал

В Ленобласти по горячим следам задержали злоумышленников, похитивших платежный терминал

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Росгвардия
Похитителей платежного терминала во Всеволожске Росгвардия нашла за десять минут

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, накануне вечером в 20 часов 45 минут в городке Всеволожск двое нетрезвых мужчин зашли в универмаг, где отключили от сети и похитили установленный около входа платежный терминал, а затем скрылись с места происшествия. Персонал, заметив пропажу, сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.

Установив с помощью записей камер видеонаблюдения приметы злоумышленников и направление, в котором они скрылись, росгвардейцы приступили к их розыску. Спустя менее 10 минут наряд вневедомственной охраны, работая по горячим следам, задержал двоих правонарушителей, которые пытались вскрыть похищенный терминал около одного из домов на Константиновской улице во Всеволожске.

Задержанных, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, доставили в 128 отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район кража
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