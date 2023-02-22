В Ленобласти полиция ищет вора-домушника

Сегодня ночью около 01 часа 00 минут к полицейским поступило заявление от 38-летнего жителя Всеволожского района, начальника департамента одной из коммерческих компаний Санкт-Петербурга, о том, что 21 февраля 2023 года в период с 08:00 по 23:20 неизвестный преступник путем повреждения входной двери проник в арендуемый двухэтажный деревянный дом на улице Лесной деревни Юкки Всеволожского района, откуда похитил травматический пистолет «Гранд Пауэр Т10», денежные средства в размере 2 миллионов рублей и двое швейцарских наручных часов. Общая сумма ущерба составила 2 860 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников