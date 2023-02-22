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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полиция ищет вора-домушника

В Ленобласти полиция ищет вора-домушника

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района разыскивают вора-домушника

Сегодня ночью около 01 часа 00 минут к полицейским поступило заявление от 38-летнего жителя Всеволожского района, начальника департамента одной из коммерческих компаний Санкт-Петербурга, о том, что 21 февраля 2023 года в период с 08:00 по 23:20 неизвестный преступник путем повреждения входной двери проник в арендуемый двухэтажный деревянный дом на улице Лесной деревни Юкки Всеволожского района, откуда похитил травматический пистолет «Гранд Пауэр Т10», денежные средства в размере 2 миллионов рублей и двое швейцарских наручных часов. Общая сумма ущерба составила 2 860 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район кража
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