В Ленобласти пенсионерка перевела аферистам 3 950 000 рублей

Вчера ночью около 01 часа 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 79-летней пенсионерки о том, что в период с 16 часов 00 минут 1 декабря до 21 часа 00 минут 3 декабря ей на сотовый телефон поступали звонки от неизвестных, которые, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили её в указанный период через различные банкоматы перевести на указанные ими счета 3 950 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Приняты меры к установлению местонахождения и задержанию мошенников.