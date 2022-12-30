В Вырице обокрали церковь Божией матери

Вчера утром около 11 часов к полицейским Гатчинского района Ленинграсдкой области поступило заявление о том, что 29 декабря на территории церкви совершена кража. Установлено, что в посёлке Вырица на проспекте Кирова, дом 49, путем разбития стеклянной двери отдельно стоящего от церкви здания трапезной, неизвестный со стола похитил пластиковую коробку, в которой находились денежные средства. Материальный ущерб составил 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого.