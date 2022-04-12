В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника автосалона

Вчера вечером в 17 часов 02 минуты к полицейским поступило сообщение от менеджера автосалона по адресу: п. Парголово, 4-й Верхний переулок, д. 1, о том, что неизвестный посетитель выстрелил из газового пистолета в лицо сотруднику салона.

В результате выезда на место происшествия нарядом полиции задержан мужчина 1972 года рождения, который 11.04.2022 около 17:00, в ходе внезапно возникшего конфликта совершил выстрел из аэрозольного пистолета в менеджера автосалона - мужчину 1981 года рождения.

Стрелявший доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

12 апреля 2022 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).