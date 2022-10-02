В Кипени задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе

В минувшую пятницу ночью к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение, что в деревне Кипень, в гаражном кооперативе неизвестный выстрелил из газового оружия.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен 24-летний мужчина с повреждением грудной клетки.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Задержан 37-летний мужчина, который около 22 часов, находясь возле гаража, из принадлежащего ему аэрозольного устройства самообороны «Пионер», стреляя в дверь, попал в проходившего мимо мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).