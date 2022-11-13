В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в оппонента в ходе дорожного конфликта

Накануне к полицейским обратился 35-летний мужчина, с сообщением о том, что около 17 часов 30 минут на перекрестке Заневского и Новочеркасского проспектов, в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля «Киа К-5» выстрелил в окно его автомобиля «БМВ», после чего сломал зеркало заднего вида и с места происшествия скрылся.

Нарядом полиции на Кубинской улице задержан неоднократно судимый за разбои и кражи 42-летний неработающий гражданин, у которого изъято устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар М-2» и 2 патрона.

В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.