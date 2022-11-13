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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в оппонента в ходе дорожного конфликта

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в оппонента в ходе дорожного конфликта

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Красногвардейском районе полицейскими задержан мужчина, стрелявший в оппонента в ходе дорожного конфликта

Накануне к полицейским обратился 35-летний мужчина, с сообщением о том, что около 17 часов 30 минут на перекрестке Заневского и Новочеркасского проспектов, в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля «Киа К-5» выстрелил в окно его автомобиля «БМВ», после чего сломал зеркало заднего вида и с места происшествия скрылся.

Нарядом полиции на Кубинской улице задержан неоднократно судимый за разбои и кражи 42-летний неработающий гражданин, у которого изъято устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар М-2» и 2 патрона.
В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район стрельба травматика хулиганство
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