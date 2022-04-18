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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошел конфликт водителей со стрельбой

В Ленобласти произошел конфликт водителей со стрельбой

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Во Всеволожске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе в результате дорожного конфликта

В минувшую субботу к полицейским Всеволожского района Ленинградской области от гражданина поступило сообщение о том, что на улице Шоссейной в поселке Янино-1 произошел конфликт на дороге, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выстрелил несколько раз в другого водителя, после чего с места происшествия скрылся.

Прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы с травматическими ранениями различных частей тела обнаружен 22-летний экспедитор частной компании. Установлено, что в потерпевшего в результате дорожного конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета «Оса». Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера вечером в 18 часов 00 минут возле дома 45 по 4-й линии в городе Всеволожск по подозрению в совершении данного преступления задержан 67-летний мужчина. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба хулиганство
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