В Ленобласти пьяный мужчина стрелял в женщину

Вчера поздним вечером около 21 часа 53 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратился 48-летний индивидуальный предприниматель, с сообщением о том, что в деревне Староселье, возле дома 70 неизвестный пьяный мужчина напал на его мать и стрелял из травматического пистолета, после чего уехал на автомобиле «Тойота РАФ 4». В результате инцидента мать заявителя, пенсионерка, 1952 года рождения, получила травмы головы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что нападавшим является гражданин, 1979 года рождения.

В 01 час 55 минут возле дома 32 деревни Староселье, нарядом патрульно-постовой службы полиции в состоянии алкогольного опьянения дебошир задержан. На него составлен административный протокол по за мелкое хулиганство и возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).