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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер перевел аферистам 40 миллионов рублей

В Петербурге пенсионер перевел аферистам 40 миллионов рублей

0
47
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
Петербургский пенсионер отдал мошенникам 40 миллионов рублей

Накануне к поилцейским Калининского района Петербурга обратился 82-летний мужчина. Пенсинер сообщил старжам порядка о том, что 9 января ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником «центрального офиса» банка ВТБ. Голос в трубке сообщил пенсионеру, что неизвестные лица совершают мошеннические действия с его счетом, и для сохранения денег уговорил перевести 40 000 000 рублей на указанный им счет.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
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