В Петербурге пенсионер перевел аферистам 40 миллионов рублей

Накануне к поилцейским Калининского района Петербурга обратился 82-летний мужчина. Пенсинер сообщил старжам порядка о том, что 9 января ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником «центрального офиса» банка ВТБ. Голос в трубке сообщил пенсионеру, что неизвестные лица совершают мошеннические действия с его счетом, и для сохранения денег уговорил перевести 40 000 000 рублей на указанный им счет.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.