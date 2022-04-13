В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера миллион рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 89-летний житель города Гатчина, который сообщил о том, что 8 апреля ему на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником безопасности банка ВТБ. Телефонный собеседник сообщил пенсионеру, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с его банковского счёта и посоветовал для надёжности перевести накопления на сторонний, якобы проверенный счёт, реквизиты которого продиктовал.

Пожилой мужчина доверился голосу в трубке. Он снял миллион рублей, пошёл в салон сотовой связи и через терминал перевёл деньги на счёт телефонных мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).