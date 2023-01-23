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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерк из Всеволожска потерял деньги поверив телефонному мошеннику

Пенсионерк из Всеволожска потерял деньги поверив телефонному мошеннику

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожске пенсионер перевел деньги на сторонний счет после звонка псевдобанкира

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 78-летний житель города Всеволожск. Мужчина сообщил правоохранителям, что тремя днями ранее ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка. Телефонный собеседник сообщил пенсионеру о том, что якобы зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с его банковского счёта и посоветовал оперативно перевести накопления на сторонний счёт, который назвал надёжным и реквизиты которого продиктовал.

Пожилой мужчина поверил аферисту и перевёл через банкомат на новый счёт 70 тысяч рублей. Только после этого пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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