Пенсионерк из Всеволожска потерял деньги поверив телефонному мошеннику

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 78-летний житель города Всеволожск. Мужчина сообщил правоохранителям, что тремя днями ранее ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка. Телефонный собеседник сообщил пенсионеру о том, что якобы зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с его банковского счёта и посоветовал оперативно перевести накопления на сторонний счёт, который назвал надёжным и реквизиты которого продиктовал.

Пожилой мужчина поверил аферисту и перевёл через банкомат на новый счёт 70 тысяч рублей. Только после этого пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).