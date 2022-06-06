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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мигрант ударил ножом соотечественника

В Петербурге мигрант ударил ножом соотечественника

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петродворцовом районе Петербурга полицейские задержали мигранта, подозреваемого в ранении соотечественника

Вчера ранним утром около 04 часов 10 мину к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от администратора общежития транспортной компании, расположенного в доме 137 по Гостилицкому шоссе города Петергоф, о том, что в помещении обнаружен мужчина с ножевым ранением. Незамедлительно на место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили 41-летнего мигранта-водителя транспортной компании. Мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение. В этот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 49-летний гражданин сопредельного государства. Подозреваемый, проживающий в указанном общежитии, в день преступления около 04 часов, находясь в помещении душевой, во время внезапно возникшего конфликта, нанес ножевые ранения потерпевшему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район ножевое ранение мигранты
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