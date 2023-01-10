В Купчино задержали грабителя рецидивиста

Ночью минувшего воскресенья около 01 часа 50 минут к полицейским Фрунзенского района Пеетрбурга поступило сообщение о грабеже возле дома 3 по улице Белы Куна.

Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что около 01 часа 20 минут около дома 74 корпус 3 по улице Бухарестская потерпевший, 1992 года рождения, познакомился с неизвестным, который, в ходе внезапно возникшего конфликта, применив физическую силу, похитил его мобильный телефон.

Вечером того же дня возле дома 4 корпус 2 по улице Белы Куна в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками уголовного розыска был задержан 42-летний неработающий ранее неоднократно судимый мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.