В Петербурге задержан создатель интернет-магазина по торговле наркотикам

В минувшую среду сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков при выходе из своей квартиры в доме 29 корпус 2 по улице Передовиков задержали 37-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в том, что в 2018 году организовал интернет-магазин для сбыта наркотиков посредством тайников-закладок в ряде районах СПб. По оперативным данным злоумышленник и администрировал торговую площадку и сам разносил по тайникам дозы наркотиков. При осмотре автомобиля наркодилера, изъято 15 закладок с «мефедроном». В квартире обнаружено еще 16 закладок с «амфетамином».

Также был изучен админ-аккаунт интернет-магазина, и установлена локация 11 тайников с закладками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.