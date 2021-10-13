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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские ликвидировали сеть интернет-торговцев наркотиками

В Петербурге полицейские ликвидировали сеть интернет-торговцев наркотиками

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге полийские изъяли из незаконного оборота более 4,5 килограмма запрещенных веществ.

Сотрудники петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков провели спецоперацию по задержанию участников организованной группы, которые создали интернет-магазин и торговали через него синтетическими наркотиками посредством так называемых тайников-закладок.

Внедорожник, на котором злоумышленники развозили очередную партию наркотиков, полицейские блокировали прямо на трассе, сымитировал образовавшуюся дорожную «пробку».  В автомобиле были задержаны 25-летний организатор интернет-магазина и его 26-летний подельник, занимавшийся фасовкой и закладкой товара. В ходе осмотра салона автомобиля оперативники обнаружили 35 свертков с мефедроном, приготовленными к закладке.

По данным полиции, злоумышленники распространяли наркотики в Курортном районе Петербурга, а также в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области. Получив оперативную информацию, сотрудники полиции обнаружили в этих районах 32 тайника с заложенными дозами мефедрона.

После этого полицейские провели неотложный обыск в гараже организатора интернет-магазина в городе Сестрорецк и обнаружили целый склад наркотиков в ассортименте, общим весом почти 4,5 килограмма.

В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Оба подозреваемых заключены под стражу.

Источник: ГУ МВД
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