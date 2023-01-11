В Ленобласти в деревне Колодно после пожара обнаружили обгоревшее тело

Накануне поздним вечером около 22 часов 30 минут в экстренные службы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в деревне Колодно. Горел частный дом площадью 54 кв. метра. На место возгорания выехала дежурная смена 135 пожарной части: 8 человек на 2 единицах техники. Пожар ликвидировали в 02 часа 10 минут.

Как рассказали 47news полицейские, во время пожара в доме рухнула кровля. При разборе конструкций было обнаружено сильно обгоревшее тело. Данные погибшего устанавливаются.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознание МЧС Лужского района Ленобласти.