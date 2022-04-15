В Ленобласти после пожара обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины

Вчера вечером в 20 часов 27 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в садоводстве "Арбонье". Горел частный дом площадью 24 квадратных метра.

Прибывшие на место огнеборцы дежурной сменой 119 пожарной части ликвидировали возгорание к 21 часу 27 минутам. На месте происшествия работали восемь человек. Было задействовано две единицы техники.

Как рассказали 47news в полиции, горел одноэтажный деревянный дом. При разборе конструкций рядом с окном обнаружено сильно обгоревшее тело. Предположительно, погиб 36-летний мужчина. Соседи рассказали правоохранителям, что в последнее время он злоупотреблял спиртным. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Причины возгорания выясняет дознание МЧС Волосовского района Ленинградской области.