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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти после пожара обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины

В Ленобласти после пожара обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины

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Опубликовал: Anton78
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Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено после пожара в садоводстве Волосовского района Ленинградской области

Вчера вечером в 20 часов 27 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в садоводстве "Арбонье". Горел частный дом площадью 24 квадратных метра.

Прибывшие на место огнеборцы дежурной сменой 119 пожарной части ликвидировали возгорание к 21 часу 27 минутам. На месте происшествия работали восемь человек. Было задействовано две единицы техники.

Как рассказали 47news в полиции, горел одноэтажный деревянный дом. При разборе конструкций рядом с окном обнаружено сильно обгоревшее тело. Предположительно, погиб 36-летний мужчина. Соседи рассказали правоохранителям, что в последнее время он злоупотреблял спиртным. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Причины возгорания выясняет дознание МЧС Волосовского района Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район пожар обнаружение трупа
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